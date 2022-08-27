Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 27 августа 2022
Майнц
27.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Байер
29'
Э. Паласиос
39'
Ж. Фримпонг
41'
Ж. Фримпонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Байер
90'
+4
Вторая желтая
М. Баккер
83'
Замена
С. Азмун
️️️️
П. Шик
80'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
М. Диаби
80'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
77'
Вторая желтая
П. Хинкапе
77'
Желтая карточка
М. Баккер
Замена
А. Каси
️️️️
А. Мартин
73'
71'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Э. Паласиос
71'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Ж. Фримпонг
Желтая карточка
Д. Бургзорг
70'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Д. Кор
66'
60'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Ж. Буркардт
46'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
А. Хак
46'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
А. Фульини
46'
45'
Желтая карточка
Р. Андрих
41'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Фримпонг
39'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
М. Диаби
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Паласиос
3'
Желтая карточка
П. Хинкапе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
3-3-2-2
27
Центнер
42
Хак
5
Ляйтш
16
Белл
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
31
Кор
10
Фульини
9
Буркардт
9
Онисиво
3-2-3-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
5
Хинкапе
4
Та
30
Фримпонг
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
26
Демирбай
19
Диаби
14
Шик
24
Мартин
19
Каси
19
Каси
24
Мартин
42
Хак
5
Тауэр
5
Тауэр
42
Хак
31
Кор
18
Баррейро
18
Баррейро
31
Кор
10
Фульини
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
10
Фульини
9
Буркардт
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Буркардт
30
Фримпонг
31
Коссуну
31
Коссуну
30
Фримпонг
19
Диаби
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
19
Диаби
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
25
Паласиос
20
Арангис
20
Арангис
25
Паласиос
14
Шик
20
Азмун
20
Азмун
14
Шик
Остались в запасе
Майнц
Байер
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
25
Аймен Баркок
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
25
Аймен Баркок
АП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Майнц - Байер
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Байер
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:12
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+