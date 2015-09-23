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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 23 сентября 2015
Байер
23.09.2015, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
69'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Л. Бендер
90'
Желтая карточка
А. Рамальо
84'
81'
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Й. Муто
Замена
А. Мехмеди
️️️️
К. Беллараби
80'
Желтая карточка
Д. Донати
75'
72'
Замена
Х. Самперио
️️️️
П. де Бласис
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Чичарито
70'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Д. Донати
69'
58'
Замена
Д. Латца
️️️️
К. Мориц
Желтая карточка
Л. Бендер
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
47
Филипп Клеман
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лено
2
Донати
4
Та
5
Рамальо
18
Венделл
23
Крамер
8
Бендер
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
4-1-2-1-2
1
Кариус
18
Бросински
16
Белл
26
Бунгерт
19
Бенгтссон
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
18
Мориц
10
Малли
11
Муто
8
де Бласис
8
Бендер
14
Пападопулос
14
Пападопулос
8
Бендер
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Чичарито
38
Беллараби
14
Мехмеди
14
Мехмеди
38
Беллараби
18
Мориц
46
Латца
46
Латца
18
Мориц
8
де Бласис
29
Самперио
29
Самперио
8
де Бласис
11
Муто
9
Кордоба
9
Кордоба
11
Муто
Остались в запасе
Байер
Майнц
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
47
Филипп Клеман
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
47
Филипп Клеман
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Байер - Майнц
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Бай-Арена
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