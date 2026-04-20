ЦСКА – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 1.8

20 апреля 2026 8:07
ЦСКА - Ростов
21 апр. 2026, вторник 19:45 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
1.80
Победа ЦСКА
21 апреля в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА на своeм поле примет «Ростов». Хозяева борются за еврокубки и находятся в хорошей атакующей форме, а гости переживают кризис в нападении. ЦСКА является явным фаворитом.

ЦСКА

Армейцы подходят к этому матчу в отличной атакующей форме. В последних 5 играх они забивают 2.2 гола в среднем. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем, и ЦСКА пропускает в 17 последних матчах. В личных встречах с «Ростовом» статистика равная, но дома армейцы чувствуют себя уверенно. В последней игре ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и продолжает борьбу за еврокубки.

«Ростов»

Гости переживают ужасный кризис в атаке. В последних 5 играх они забили всего 2 гола (0.4 в среднем). Оборона выглядит прилично – 0.8 пропущенных в среднем, но этого недостаточно, чтобы компенсировать проблемы в нападении. «Ростов» пропускает в 9 из 11 последних матчей. В личных встречах с ЦСКА статистика у гостей смешанная. В последней игре «Ростов» проиграл «Сочи» (0:1) и продолжает свою безвыигрышную серию.

Факты о командах

ЦСКА

  • В атаке мощь: 2.20 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 17 последних матчах
  • Борется за еврокубки (6-е место)
  • Дома должен брать очки

«Ростов»

  • В атаке кризис: 0.40 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 0.40 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • 10-е место в таблице
  • Не может забить – главная проблема

Прогноз на матч ЦСКА – «Ростов»

ЦСКА в отличной атакующей форме (2.2 гола за игру) и играет дома. «Ростов» не может забить (0.4 гола за игру) и находится в кризисе. Армейцы должны побеждать, используя свою атакующую мощь и преимущество домашнего поля. Гости вряд ли смогут забить – их атака еле дышит. ЦСКА возьмeт три очка и продолжит погоню за еврокубками.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЦСКА – коэффициент 1.8
  • Индивидуальный тотал «Ростова» меньше 0.5

1.80
Победа ЦСКА
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Другие прогнозы
20.04.2026
16:45
2.07
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал - Белшина
Победа «Арсенала»
20.04.2026
18:00
3.20
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Шахтер - Полесье
Ничья
20.04.2026
20:00
2.15
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп - Кайсериспор
Победа «Газиантепа»
20.04.2026
21:45
1.88
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче - Фиорентина
Обе забьют – да
20.04.2026
22:00
1.65
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Обе забьют – да
21.04.2026
17:30
1.52
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи - Крылья Советов
«Крылья Советов» не проиграет (X2)
