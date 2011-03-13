Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 13 марта 2011
Майнц
13.03.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Байер
87'
Р. Аугусто
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
Желтая карточка
А. Шюррле
Замена
Х. Балич
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 0:1!
Р. Аугусто
Желтая карточка
Я. Кирхгофф
Замена
Ф. Хеллер
️️️️
М. Риссе
Замена
М. Кадлец
️️️️
Д. Швааб
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
С. Аллагуи
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Ю. Полански
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Сэм
Желтая карточка
Ю. Полански
Желтая карточка
С. Сэм
Желтая карточка
С. Хююпя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Николче Новески
(К)
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
8
Радослав Забавник
ПЗ
19
Элкин Сото
ЦП
30
Малик Фатхи
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
23
Андреас Иваншиц
АП
20
Андре Шюррле
ЦФ
31
Марсель Риссе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Сами Хююпя
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Михаэль Баллак
АП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Майнц
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
25
Петар Слискович
ЦФ
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-3-1-2
28
Веткло
28
Фукс
4
Новески
2
Свенссон
8
Забавник
19
Сото
30
Фатхи
8
Полански
23
Иваншиц
31
Риссе
20
Шюррле
3-2-3-1-1
15
Адлер
5
Швааб
7
Райнарц
4
Хююпя
8
Бендер
8
Кастро
33
Сэм
23
Видаль
7
Аугусто
13
Баллак
11
Кисслинг
8
Полански
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
8
Полански
31
Риссе
16
Хеллер
16
Хеллер
31
Риссе
23
Иваншиц
9
Аллагуи
9
Аллагуи
23
Иваншиц
5
Швааб
3
Кадлец
3
Кадлец
5
Швааб
23
Видаль
5
Балич
5
Балич
23
Видаль
33
Сэм
9
Дердийок
9
Дердийок
33
Сэм
Остались в запасе
Майнц
Байер
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
33
Томаш Бобель
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Мартин Пикенхаген
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
25
Петар Слискович
ЦФ
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Майнц - Байер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Брюхвег
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Майнц
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+