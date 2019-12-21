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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 21 декабря 2019
Майнц
21.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Байер
90+3'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Фолланд
Замена
К. Онисиво
️️️️
Р. Квайсон
87'
81'
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Демирбай
74'
Замена
А. Драгович
️️️️
М. Диаби
71'
Вторая желтая
Венделл
Замена
Ж. Матета
️️️️
А. Салаи
66'
58'
Желтая карточка
Венделл
46'
Замена
К. Беллараби
️️️️
П. Рецос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
42
Хак
13
Ниахате
3
Мартин
17
Баку
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
19
Квайсон
11
Салаи
4-3-1-2
1
Градецки
45
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
10
Амири
26
Демирбай
20
Арангис
19
Диаби
29
Хаверц
31
Фолланд
19
Квайсон
9
Онисиво
9
Онисиво
19
Квайсон
11
Салаи
14
Матета
14
Матета
11
Салаи
19
Диаби
15
Драгович
15
Драгович
19
Диаби
45
Рецос
38
Беллараби
38
Беллараби
45
Рецос
26
Демирбай
27
Аларио
27
Аларио
26
Демирбай
Остались в запасе
Майнц
Байер
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Майнц - Байер
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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