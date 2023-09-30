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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 30 сентября 2023
Майнц
30.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Байер
18'
С. ван ден Берг (АГ)
59'
А. Гримальдо
65'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Байер
Желтая карточка
Л. Баррейро
90'
+4
Желтая карточка
М. Рихтер
90'
+3
86'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Ж. Фримпонг
86'
Замена
Н. Амири
️️️️
Й. Хофманн
Замена
М. Рихтер
️️️️
К. Онисиво
84'
79'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Г. Джака
79'
Замена
А. Гложек
️️️️
В. Бонифаци
Замена
Л. Ажорк
️️️️
Б. Груда
76'
Желтая карточка
Б. Груда
75'
Замена
Т. Краусс
️️️️
Д. Кор
70'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
69'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Д. Да Коста
69'
65'
ГОЛ! 0:3!
Й. Хофманн
Пас отдал
А. Адли
63'
Замена
А. Адли
️️️️
Ф. Вирц
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Гримальдо
Желтая карточка
Э. Фернандес
58'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. ван ден Берг
4'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-2-2-2-1
27
Центнер
6
Фернандес
4
ван ден Берг
16
Белл
19
Каси
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
10
Груда
9
Онисиво
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
25
Паласиос
7
Хофманн
7
Вирц
22
Бонифаци
31
Кор
5
Краусс
5
Краусс
31
Кор
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
9
Онисиво
5
Рихтер
5
Рихтер
9
Онисиво
21
Да Коста
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
21
Да Коста
10
Груда
19
Ажорк
19
Ажорк
10
Груда
30
Фримпонг
44
Станишич
44
Станишич
30
Фримпонг
34
Джака
8
Андрих
8
Андрих
34
Джака
7
Хофманн
10
Амири
10
Амири
7
Хофманн
22
Бонифаци
10
Гложек
10
Гложек
22
Бонифаци
7
Вирц
21
Адли
21
Адли
7
Вирц
Остались в запасе
Майнц
Байер
33
Даниэль Бац
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Майнц - Байер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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