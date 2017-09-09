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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 09 сентября 2017
Майнц
09.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Байер
45'
Й. Муто
57'
А. Диалло
71'
С. Сердар
22'
Д. Кор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
Желтая карточка
Ш. Белл
87'
ГОЛ! 3:1!
С. Сердар
Пас отдал
Л. Озтюнали
71'
Желтая карточка
С. Сердар
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Диалло
Пас отдал
Л. Озтюнали
57'
53'
Желтая карточка
Д. Та
ГОЛ! 1:1!
Й. Муто
Пас отдал
Д. Бросински
45'
30'
Желтая карточка
Д. Кор
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кор
Пас отдал
Венделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Майнц
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
27
Балогун
22
Диалло
16
Белл
2
Донати
18
Бросински
20
Фрай
46
Латца
21
Озтюнали
11
Муто
8
де Бласис
4-2-2-2
1
Лено
39
Хенрикс
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
20
Арангис
31
Кор
38
Беллараби
8
Брандт
31
Фолланд
14
Мехмеди
Остались в запасе
Майнц
Байер
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Майнц - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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