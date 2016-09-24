Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 24 сентября 2016
Майнц
24.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Байер
31'
Ю. Малли
35'
Ш. Белл
32'
Чичарито
66'
Чичарито
90+2'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Чичарито
Пас отдал
Д. Та
Замена
С. Сердар
️️️️
Л. Озтюнали
82'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
П. де Бласис
75'
66'
ГОЛ! 2:2!
Чичарито
Пас отдал
Ш. Кисслинг
65'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
А. Мехмеди
60'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Й. Похьянпало
45'
+1
Желтая карточка
Ч. Арангис
Желтая карточка
Д. Кордоба
45'
45'
Замена
Д. Та
️️️️
А. Драгович
Желтая карточка
Ш. Белл
42'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Белл
Пас отдал
Ю. Малли
35'
32'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
Ч. Арангис
ГОЛ! 1:0!
Ю. Малли
Пас отдал
Л. Озтюнали
31'
21'
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
Д. Бросински
11'
Замена
А. Хак
️️️️
Л. Балогун
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Адмир Мехмеди
ПП
14
Чичарито
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Робби Крузе
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лоссль
24
Бюссманн
27
Балогун
16
Белл
18
Бросински
2
Донати
20
Фрай
21
Озтюнали
10
Малли
9
Кордоба
8
де Бласис
4-3-1-2
1
Лено
39
Хенрикс
21
Топрак
15
Драгович
18
Венделл
14
Мехмеди
44
Кампль
20
Арангис
8
Брандт
20
Похьянпало
14
Чичарито
8
де Бласис
17
Хольтманн
17
Хольтманн
8
де Бласис
27
Балогун
42
Хак
42
Хак
27
Балогун
21
Озтюнали
8
Сердар
8
Сердар
21
Озтюнали
15
Драгович
4
Та
4
Та
15
Драгович
20
Похьянпало
31
Фолланд
31
Фолланд
20
Похьянпало
14
Мехмеди
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Мехмеди
Остались в запасе
Майнц
Байер
24
Янник Хут
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
11
Бесар Халими
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Майнц - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+