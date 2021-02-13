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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 13 февраля 2021
Байер
13.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
14'
Л. Аларио
84'
П. Шик
89'
Р. Глатцель
90+2'
К. Штегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
90'
+4
Желтая карточка
К. Штегер
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
К. Штегер
89'
ГОЛ! 2:1!
Р. Глатцель
Пас отдал
М. Ниахате
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
Д. Грей
84'
84'
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
А. Салаи
83'
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Баррейро
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
82'
78'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Онисиво
75'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Д. Латца
Замена
Д. Грей
️️️️
Л. Бэйли
72'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
72'
Желтая карточка
П. Шик
68'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
67'
Замена
С. Бендер
️️️️
Д. Та
63'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
63'
Замена
Н. Ломб
️️️️
Л. Градецки
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
М. Диаби
14'
Желтая карточка
Венделл
13'
Желтая карточка
Д. Та
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
12
Тапсоба
27
Фосу-Менса
26
Демирбай
20
Арангис
19
Диаби
7
Вирц
27
Аларио
17
Бэйли
3-2-3-2
27
Центнер
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
16
Белл
21
Да Коста
2
Мвене
18
Баррейро
31
Кор
46
Латца
9
Онисиво
11
Салаи
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
17
Бэйли
10
Грей
10
Грей
17
Бэйли
1
Градецки
36
Ломб
36
Ломб
1
Градецки
4
Та
5
Бендер
5
Бендер
4
Та
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
18
Баррейро
7
Штегер
7
Штегер
18
Баррейро
46
Латца
14
Бутьюс
14
Бутьюс
46
Латца
11
Салаи
9
Буркардт
9
Буркардт
11
Салаи
9
Онисиво
19
Глатцель
19
Глатцель
9
Онисиво
Остались в запасе
Байер
Майнц
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Остались в запасе
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Статистика матча Байер - Майнц
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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