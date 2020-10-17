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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 17 октября 2020
Майнц
17.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Байер
30'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
86'
Желтая карточка
Э. Фернандес
85'
Замена
П. Небель
️️️️
Д. Латца
77'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Ж. Матета
77'
Желтая карточка
Д. Латца
75'
69'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
К. Демирбай
69'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Л. Бэйли
Замена
К. Онисиво
️️️️
Л. Озтюнали
69'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Ж. Буркардт
58'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
П. Кунде
58'
57'
Желтая карточка
Л. Бендер
46'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аларио
Пас отдал
Л. Бэйли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
4-3-1-2
27
Центнер
15
Килиан
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
46
Латца
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
9
Буркардт
14
Матета
4-3-1-2
1
Градецки
8
Бендер
12
Тапсоба
5
Бендер
24
Синкгравен
10
Амири
20
Арангис
26
Демирбай
19
Диаби
27
Аларио
17
Бэйли
46
Латца
8
Небель
8
Небель
46
Латца
25
Кунде
6
Фернандес
6
Фернандес
25
Кунде
9
Буркардт
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Буркардт
21
Озтюнали
9
Онисиво
9
Онисиво
21
Озтюнали
14
Матета
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
14
Матета
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
26
Демирбай
25
Паласиос
25
Паласиос
26
Демирбай
17
Бэйли
38
Беллараби
38
Беллараби
17
Бэйли
Остались в запасе
Майнц
Байер
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
Остались в запасе
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Майнц - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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