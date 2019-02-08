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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 08 февраля 2019
Майнц
08.02.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 5
Завершен
Байер
9'
Р. Квайсон
5'
Венделл
20'
К. Хаверц
30'
Ю. Брандт
43'
К. Беллараби
64'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
Желтая карточка
Л. Баррейро
89'
64'
ГОЛ! 1:5!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Фолланд
Желтая карточка
Р. Квайсон
61'
43'
ГОЛ! 1:4!
К. Беллараби
Пас отдал
Ю. Брандт
Желтая карточка
П. Кунде
38'
38'
Желтая карточка
К. Беллараби
30'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Фолланд
20'
ГОЛ! 1:2!
К. Хаверц
Пас отдал
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
А. Хак
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
Венделл
Пас отдал
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Мюллер
19
Ниахате
42
Хак
16
Белл
24
Мартин
18
Бросински
25
Кунде
18
Баррейро
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
4-1-2-3
1
Градецки
8
Вайзер
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
20
Арангис
38
Беллараби
8
Брандт
17
Бэйли
29
Хаверц
31
Фолланд
Остались в запасе
Майнц
Байер
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Робин Центнер
ВР
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Робин Центнер
ВР
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Майнц - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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