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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 09 марта 2013
Майнц
09.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Байер
61'
А. Иваншиц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
Замена
Ч. Эде
️️️️
Н. Мюллер
90'
+1
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
А. Салаи
89'
Желтая карточка
Н. Новески
82'
81'
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
А. Салаи
79'
79'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Кадлец
78'
Замена
С. Сэм
️️️️
Ш. Райнарц
Замена
М. Риссе
️️️️
А. Иваншиц
69'
65'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Рольфес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Иваншиц
61'
Желтая карточка
Ш. Белл
40'
20'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
7
Чинеду Эде
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-4-1
28
Веткло
4
Новески
2
Свенссон
16
Белл
3
Поспех
14
Баумгартлингер
23
Иваншиц
25
Зимлинг
19
Сото
9
Мюллер
11
Салаи
3-2-3-1
1
Лено
2
Фридрих
5
Швааб
7
Райнарц
8
Бендер
3
Кадлец
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
11
Кисслинг
9
Мюллер
7
Эде
7
Эде
9
Мюллер
23
Иваншиц
31
Риссе
31
Риссе
23
Иваншиц
11
Салаи
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
11
Салаи
6
Рольфес
13
Хегелер
13
Хегелер
6
Рольфес
7
Райнарц
33
Сэм
33
Сэм
7
Райнарц
3
Кадлец
30
Милик
30
Милик
3
Кадлец
Остались в запасе
Майнц
Байер
33
Хайнц Мюллер
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
33
Хайнц Мюллер
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Майнц - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Мева Арена
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