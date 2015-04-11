Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 11 апреля 2015
Майнц
11.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Байер
78'
К. Чжа-Чеол (П)
90+1'
К. Чжа-Чеол (П)
15'
Х. Сон
59'
Ш. Кисслинг
73'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
ГОЛ с пенальти! 2:3!
К. Чжа-Чеол
90'
+1
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Ю. Малли
89'
86'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Х. Самперио
️️️️
Ю. Баумгартлингер
81'
79'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Чжа-Чеол
78'
73'
ГОЛ! 0:3!
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
Э. Сото
70'
Замена
Э. Сото
️️️️
П. де Бласис
66'
59'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Р. Хильберт
46'
Замена
С. Рольфес
️️️️
К. Беллараби
35'
Желтая карточка
Т. Едвай
28'
Желтая карточка
Венделл
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
15
Диас
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
8
де Бласис
4-3-2-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Едвай
18
Венделл
19
Хильберт
8
Кастро
10
Чалханоглу
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
10
Малли
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
10
Малли
8
де Бласис
19
Сото
19
Сото
8
де Бласис
14
Баумгартлингер
29
Самперио
29
Самперио
14
Баумгартлингер
38
Беллараби
6
Рольфес
6
Рольфес
38
Беллараби
10
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
10
Чалханоглу
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
Остались в запасе
Майнц
Байер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Майнц - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+