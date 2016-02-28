Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 28 февраля 2016
Майнц
28.02.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Байер
14'
Ю. Малли
32'
Д. Кордоба
58'
Ю. Малли (П)
65'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
Замена
Д. Бросински
️️️️
Х. Самперио
89'
Замена
С. Сердар
️️️️
Ю. Малли
87'
86'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
А. Мехмеди
Замена
К. Клеменс
️️️️
П. де Бласис
72'
65'
Замена
Р. Крузе
️️️️
Ю. Брандт
65'
ГОЛ! 3:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Мехмеди
58'
Желтая карточка
Т. Едвай
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ю. Малли
58'
45'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Д. Та
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
32'
Желтая карточка
Г. Бюссманн
25'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Малли
Пас отдал
П. де Бласис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
27
Балогун
24
Бюссманн
26
Бунгерт
2
Донати
14
Баумгартлингер
29
Самперио
20
Фрай
10
Малли
8
де Бласис
9
Кордоба
3-1-2-2-2
1
Лено
5
Рамальо
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
19
Хильберт
20
Чалханоглу
38
Беллараби
8
Брандт
14
Мехмеди
14
Чичарито
29
Самперио
18
Бросински
18
Бросински
29
Самперио
8
де Бласис
17
Клеменс
17
Клеменс
8
де Бласис
10
Малли
8
Сердар
8
Сердар
10
Малли
4
Та
4
Едвай
4
Едвай
4
Та
14
Мехмеди
39
Хенрикс
39
Хенрикс
14
Мехмеди
8
Брандт
10
Крузе
10
Крузе
8
Брандт
Остались в запасе
Майнц
Байер
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Майнц - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Майнц
Байер
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+