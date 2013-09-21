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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 21 сентября 2013
Майнц
21.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Байер
82'
Ю. Малли
19'
Р. Крузе
39'
Л. Бендер
45+1'
Р. Крузе
59'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
84'
Желтая карточка
Э. Дердийок
Желтая карточка
К. Мориц
83'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Малли
82'
75'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Р. Крузе
Замена
С. Полтер
️️️️
Д. Шахин
71'
69'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
С. Оказаки
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
64'
63'
Замена
Э. Джан
️️️️
Л. Бендер
59'
ГОЛ! 0:4!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
С. Рольфес
Замена
Ю. Малли
️️️️
Э. Сото
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
Р. Крузе
Пас отдал
С. Рольфес
39'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бендер
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Крузе
Пас отдал
С. Сэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-2
33
Мюллер
33
Пак Чжу-Ху
2
Свенссон
4
Новески
3
Поспех
30
Гайс
19
Сото
18
Мориц
9
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
9
Шахин
3-2-3-2
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
7
Райнарц
8
Бендер
17
Бениш
33
Сэм
6
Рольфес
19
Хильберт
11
Кисслинг
10
Крузе
19
Сото
10
Малли
10
Малли
19
Сото
13
Чупо-Мотинг
30
Оказаки
30
Оказаки
13
Чупо-Мотинг
9
Шахин
91
Полтер
91
Полтер
9
Шахин
8
Бендер
23
Джан
23
Джан
8
Бендер
10
Крузе
21
Озтюнали
21
Озтюнали
10
Крузе
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
Остались в запасе
Майнц
Байер
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
25
Андрес Палоп
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Майнц - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
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