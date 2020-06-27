Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 27 июня 2020
Байер
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Майнц
2'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
90'
+1
85'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Д. Синкгравен
85'
74'
Замена
А. Хак
️️️️
Д. Сент-Джуст
69'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Ж. Матета
69'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Р. Квайсон
68'
Желтая карточка
М. Ниахате
Замена
К. Хаверц
️️️️
Н. Амири
65'
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
65'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Демирбай
46'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Л. Бендер
46'
46'
Замена
Д. Бросински
️️️️
А. Мартин
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
26
Демирбай
7
Вирц
31
Фолланд
17
Бэйли
4-2-4
21
Мюллер
17
Баку
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
24
Мартин
46
Латца
25
Кунде
14
Матета
19
Квайсон
9
Буркардт
9
Онисиво
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
24
Синкгравен
12
Тапсоба
12
Тапсоба
24
Синкгравен
8
Бендер
8
Вайзер
8
Вайзер
8
Бендер
26
Демирбай
20
Арангис
20
Арангис
26
Демирбай
10
Амири
29
Хаверц
29
Хаверц
10
Амири
9
Буркардт
6
Фернандес
6
Фернандес
9
Буркардт
6
Сент-Джуст
42
Хак
42
Хак
6
Сент-Джуст
24
Мартин
18
Бросински
18
Бросински
24
Мартин
19
Квайсон
21
Озтюнали
21
Озтюнали
19
Квайсон
14
Матета
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
14
Матета
Остались в запасе
Байер
Майнц
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Статистика матча Байер - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+