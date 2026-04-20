«Атлетик» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 3.15

20 апреля 2026 8:25
Атлетик - Осасуна
21 апр. 2026, вторник 20:00 | Испания. Примера, 33 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Ничья
Сделать ставку

21 апреля на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится баскское дерби между «Атлетиком» и «Осасуной». Матч соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в верхней половине Ла Лиги – команды разделяет всего одно очко. «Атлетик» пытается прервать неудачную серию на фоне игрового спада, тогда как «Осасуна» подходит к дерби в статусе более стабильного коллектива.

«Атлетик»

Баски переживают откровенно сложный отрезок сезона. Домашнее поражение от «Вильярреала» (1:2) продлило безвыигрышную серию команды и обнажило серьeзные проблемы в обороне – «Атлетик» пропускает на протяжении 21 матча подряд во всех турнирах. За последние пять игр подопечные пропустили 9 мячей, а в атаке отметились лишь тремя забитыми голами. Горка Гурусета остаeтся главной ударной силой, но без должной поддержки полузащиты ему сложно реализовывать моменты. «Сан-Мамес» традиционно является крепостью для команды, однако текущая форма вызывает обоснованные опасения.

«Осасуна»

Памплонцы, напротив, находятся в хорошем тонусе. Команда не проигрывает на протяжении трeх последних туров и стабильно забивает в пяти матчах кряду. Ничья с «Бетисом» (1:1) подтвердила, что «Осасуна» умеет добывать результат даже в непростых ситуациях. Анте Будимир с 18 голами в 33 матчах является главной угрозой для обороны хозяев. Гостевые выступления против «Атлетика» исторически складываются для памплонцев удачно – команда не уступает в 6 из 8 последних визитов на «Сан-Мамес».

Факты о командах

«Атлетик»

  • Пропускает в 21 последнем матче подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 последних матчах против «Осасуны» в Ла Лиге
  • Поражение в 3 из 5 последних матчей чемпионата

«Осасуна»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей против «Атлетика»
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Атлетик» – «Осасуна»

Баскское дерби обещает быть напряжeнным и малорезультативным, учитывая цену ошибки для обеих команд. «Атлетик» выглядит уязвимым в обороне, но фактор родных стен и историческое преимущество над соперником в Ла Лиге могут сыграть решающую роль. «Осасуна» стабильно забивает и уверенно чувствует себя на «Сан-Мамесе», поэтому гости как минимум имеют все шансы на результативный удар. Наиболее вероятным исходом видится ничейный результат или минимальная победа одной из команд.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.15
  • Тотал матча меньше 2.5

Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Осасуна Атлетик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
