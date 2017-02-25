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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Майнц
Байер - Майнц: обзор матча 25 февраля 2017
Байер
25.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Майнц
3'
Ш. Белл
11'
Л. Озтюнали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Майнц
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Гбамен
90'
+2
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
Д. Кордоба
89'
Замена
Х. Самперио
️️️️
Й. Муто
83'
Желтая карточка
Д. Латца
Замена
В. Юрченко
️️️️
Л. Бендер
79'
76'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
П. де Бласис
74'
Желтая карточка
Й. Муто
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Хаверц
67'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
А. Драгович
54'
11'
ГОЛ! 0:2!
Л. Озтюнали
Желтая карточка
Л. Бендер
10'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Белл
Пас отдал
Л. Озтюнали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
80
Владлен Юрченко
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Лено
15
Драгович
21
Топрак
4
Едвай
8
Бендер
39
Хенрикс
44
Кампль
38
Беллараби
14
Чичарито
31
Фолланд
29
Хаверц
4-3-3
1
Лоссль
2
Донати
16
Белл
5
Рамальо
24
Бюссманн
21
Озтюнали
20
Фрай
46
Латца
9
Кордоба
11
Муто
8
де Бласис
8
Бендер
80
Юрченко
80
Юрченко
8
Бендер
29
Хаверц
8
Брандт
8
Брандт
29
Хаверц
15
Драгович
11
Кисслинг
11
Кисслинг
15
Драгович
9
Кордоба
5
Гбамен
5
Гбамен
9
Кордоба
11
Муто
29
Самперио
29
Самперио
11
Муто
8
де Бласис
19
Квайсон
19
Квайсон
8
де Бласис
Остались в запасе
Байер
Майнц
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Байер - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Бай-Арена
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