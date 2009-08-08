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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Байер
Майнц - Байер: обзор матча 08 августа 2009
Майнц
08.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Байер
5'
Т. Хогланд
81'
Д. Гункель
42'
Э. Дердийок
43'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Байер
Замена
Т. Гекас
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Б. Свенссон
️️️️
Т. Хогланд
ГОЛ! 2:2!
Д. Гункель
Замена
С. Рольфес
️️️️
Ш. Райнарц
Замена
Г. Кастро
️️️️
Т. Кроос
Замена
Д. Гункель
️️️️
М. Кархан
Желтая карточка
П. ван дер Хейден
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
А. Бансе
️️️️
А. Иваншиц
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 1:2!
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 1:1!
Э. Дердийок
ГОЛ! 1:0!
Т. Хогланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
33
Хайнц Мюллер
ВР
35
Петер ван дер Хейден
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
13
Милорад Пекович
ОП
14
Мирослав Кархан
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Майнц
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
2
Бо Свенссон
ЦЗ
27
Даниэль Гункель
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
18
Томаш Здебель
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
3-3-4
33
Мюллер
35
ван дер Хейден
26
Бунгерт
4
Новески
2
Хогланд
13
Пекович
16
Хеллер
14
Кархан
23
Иваншиц
19
Сото
20
Шюррле
3-2-3-2
15
Адлер
2
Фридрих
5
Швааб
4
Хююпя
7
Райнарц
3
Кадлец
7
Аугусто
8
Кроос
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
14
Кархан
27
Гункель
27
Гункель
14
Кархан
2
Хогланд
2
Свенссон
2
Свенссон
2
Хогланд
23
Иваншиц
30
Бансе
30
Бансе
23
Иваншиц
8
Кроос
8
Кастро
8
Кастро
8
Кроос
7
Райнарц
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Райнарц
9
Дердийок
33
Гекас
33
Гекас
9
Дердийок
Остались в запасе
Майнц
Байер
32
Драган Богавац
ЦФ
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
32
Драган Богавац
ЦФ
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Майнц - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Брюхвег
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