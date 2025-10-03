Введите ваш ник на сайте
«Лацио» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.75

03 октября 2025 9:40
Лацио - Торино
04 окт. 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Лацио»
Сделать ставку

4 октября на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч 6-го тура Серии А, где «Лацио» примет «Торино». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся набрать очки, чтобы избежать затяжного кризиса. «Лацио» вернулся к победам после уверенной игры против «Дженоа», а «Торино» вновь остался без очков, уступив «Парме».

«Лацио»

Римский клуб стартовал сезон нестабильно, однако победа над «Дженоа» (3:0) показала, что команда способна быстро перестраиваться. За 5 туров «Лацио» набрал 6 очков и пока находится в середине таблицы. Сильной стороной остается атакующая игра: в 5 матчах коллектив забил 7 голов. При этом оборона выглядит достаточно надежно – всего 4 пропущенных мяча за последние игры. Лучший бомбардир команды Маттиа Дзакканьи забил дважды, и на него вновь возлагаются надежды в атаке.

«Торино»

Клуб из Турина начал сезон с проблемами: всего одна победа и 4 очка после пяти туров. В последнем матче «Торино» проиграл «Парме» (1:2), что лишь подчеркнуло трудности команды в атаке. За 5 игр забито всего 3 гола, а лучшим бомбардиром остается Чезаре Казадеи с одним точным ударом. При этом в обороне ситуация немного стабильнее: команда пропускает в среднем один мяч за игру, что удерживает ее от более глубокого падения.

Факты о командах

«Лацио»

  • Победа в последнем туре со счетом 3:0 над «Дженоа»
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах против «Торино»
  • 7 голов в 5 играх сезона

«Торино»

  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 гола в 5 последних матчах
  • Проиграл 3 из 5 стартовых встреч Серии А
  • Победа только в Кубке над «Пизой»

Личные встречи
42% (14)
42% (14)
15% (5)
56
Забитых мячей
37
1.7
В среднем за матч
1.12
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
3 : 3
04.10.2025
Торино
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1 : 1
31.03.2025
Торино
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
2 : 3
29.09.2024
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
0 : 2
22.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
27.09.2023
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
0 : 1
22.04.2023
Торино
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
0 : 0
20.08.2022
Лацио
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
1 : 1
16.04.2022
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 1
23.09.2021
Лацио
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0 : 0
18.05.2021
Торино
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3 : 4
01.11.2020
Лацио
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 2
30.06.2020
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 0
30.10.2019
Торино
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
3 : 1
26.05.2019
Лацио
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1 : 1
29.12.2018
Торино
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
0 : 1
29.04.2018
Лацио
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 3
11.12.2017
Торино
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
3 : 1
13.03.2017
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
2 : 2
23.10.2016
Лацио
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
1 : 1
06.03.2016
Лацио
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
25.10.2015
Торино
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0 : 2
16.03.2015
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Торино
1 : 3
14.01.2015
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
26.10.2014
Торино
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
3 : 3
19.04.2014
Торино
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 0
08.12.2013
Лацио
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 0
17.03.2013
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
1 : 1
31.10.2012
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1 : 1
14.02.2009
Торино
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
3 : 1
22.01.2009
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 3
28.09.2008
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
0 : 0
27.01.2008
Лацио
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 2
25.08.2007
Торино
Показать все

Прогноз на матч «Лацио» – «Торино»

Исходя из текущей формы, «Лацио» выглядит предпочтительнее за счет более сбалансированной игры и эффективности в атаке. «Торино» испытывает большие трудности с результативностью, а его слабая реализация моментов не позволяет рассчитывать на уверенные очки. Вероятнее всего, хозяева будут доминировать и использовать уязвимость соперника в обороне. При этом общая результативность матча не обещает быть высокой – оба клуба показывают сдержанный футбол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лацио» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Торино Лацио
Рекомендуем
