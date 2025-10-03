4 октября на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч 6-го тура Серии А, где «Лацио» примет «Торино». Обе команды находятся в нижней части таблицы и стремятся набрать очки, чтобы избежать затяжного кризиса. «Лацио» вернулся к победам после уверенной игры против «Дженоа», а «Торино» вновь остался без очков, уступив «Парме».

«Лацио»

Римский клуб стартовал сезон нестабильно, однако победа над «Дженоа» (3:0) показала, что команда способна быстро перестраиваться. За 5 туров «Лацио» набрал 6 очков и пока находится в середине таблицы. Сильной стороной остается атакующая игра: в 5 матчах коллектив забил 7 голов. При этом оборона выглядит достаточно надежно – всего 4 пропущенных мяча за последние игры. Лучший бомбардир команды Маттиа Дзакканьи забил дважды, и на него вновь возлагаются надежды в атаке.

«Торино»

Клуб из Турина начал сезон с проблемами: всего одна победа и 4 очка после пяти туров. В последнем матче «Торино» проиграл «Парме» (1:2), что лишь подчеркнуло трудности команды в атаке. За 5 игр забито всего 3 гола, а лучшим бомбардиром остается Чезаре Казадеи с одним точным ударом. При этом в обороне ситуация немного стабильнее: команда пропускает в среднем один мяч за игру, что удерживает ее от более глубокого падения.

Факты о командах

«Лацио»

Победа в последнем туре со счетом 3:0 над «Дженоа»

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах против «Торино»

7 голов в 5 играх сезона

«Торино»

В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

3 гола в 5 последних матчах

Проиграл 3 из 5 стартовых встреч Серии А

Победа только в Кубке над «Пизой»

Прогноз на матч «Лацио» – «Торино»

Исходя из текущей формы, «Лацио» выглядит предпочтительнее за счет более сбалансированной игры и эффективности в атаке. «Торино» испытывает большие трудности с результативностью, а его слабая реализация моментов не позволяет рассчитывать на уверенные очки. Вероятнее всего, хозяева будут доминировать и использовать уязвимость соперника в обороне. При этом общая результативность матча не обещает быть высокой – оба клуба показывают сдержанный футбол.

