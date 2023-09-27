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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 27 сентября 2023
Лацио
27.09.2023, среда, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Торино
56'
М. Весино
75'
М. Дзакканьи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Торино
82'
Желтая карточка
С. Риччи
80'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
В. Лазаро
Замена
Г. Исаксен
️️️️
М. Дзакканьи
80'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
80'
80'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Р. Белланова
ГОЛ! 2:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Ф. Андерсон
75'
74'
Желтая карточка
П. Схюрс
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
74'
Замена
М. Гендузи
️️️️
М. Весино
74'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
65'
60'
Замена
И. Илич
️️️️
А. Тамез
60'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Сапата
ГОЛ! 1:0!
М. Весино
Пас отдал
М. Лаццари
56'
45'
+1
Желтая карточка
А. Тамез
33'
Желтая карточка
Р. Белланова
27'
Замена
С. Сазонов
️️️️
А. Буонджорно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Торино
22
Matteo Brezzo
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
3-3-1-1-2
32
Милинкович-Савич
16
Белланова
4
Буонджорно
4
Схюрс
19
Лазаро
61
Тамез
15
Родригес
21
Риччи
45
Влашич
91
Сапата
19
Санабрия
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
15
Весино
6
Гендузи
6
Гендузи
15
Весино
10
Дзакканьи
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
4
Буонджорно
4
Сазонов
4
Сазонов
4
Буонджорно
16
Белланова
2
Соппи
2
Соппи
16
Белланова
61
Тамез
20
Илич
20
Илич
61
Тамез
91
Сапата
28
Радоньич
28
Радоньич
91
Сапата
19
Лазаро
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Лазаро
Остались в запасе
Лацио
Торино
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Matteo Brezzo
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Matteo Brezzo
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лацио - Торино
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
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