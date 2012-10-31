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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 31 октября 2012
Лацио
31.10.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Торино
58'
С. Маури
11'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
Желтая карточка
М. Клозе
90'
Желтая карточка
Д. Бьява
88'
86'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Черчи
Замена
К. Брокки
️️️️
А. Кандрева
85'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Т. Рокки
74'
62'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Сгринья
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
А. Гонсалес
58'
58'
Замена
А. Стеванович
️️️️
М. Сантана
ГОЛ! 1:1!
С. Маури
Пас отдал
А. Кандрева
58'
Желтая карточка
Л. Цана
45'
+1
36'
Желтая карточка
Г. Родригес
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Глик
Пас отдал
А. Сгринья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
47
Эдоардо Фаджиоли
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
93
Алу Диоп
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-4-2
1
Биццарри
20
Бьява
3
Андре Диас
27
Цана
25
Конко
6
Маури
19
Лулич
15
Гонсалес
87
Кандрева
11
Клозе
18
Рокки
4-3-3
1
Жилле
33
Д'Амброзио
15
Глик
4
Родригес
36
Дармиан
14
Гацци
4
Бриги
11
Сантана
7
Черчи
80
Сгринья
9
Бьянки
15
Гонсалес
39
Каванда
39
Каванда
15
Гонсалес
87
Кандрева
32
Брокки
32
Брокки
87
Кандрева
18
Рокки
10
Флоккари
10
Флоккари
18
Рокки
7
Черчи
23
Бирса
23
Бирса
7
Черчи
11
Сантана
91
Стеванович
91
Стеванович
11
Сантана
80
Сгринья
69
Меджиорини
69
Меджиорини
80
Сгринья
Остались в запасе
Лацио
Торино
47
Эдоардо Фаджиоли
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
93
Алу Диоп
ЦФ
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
47
Эдоардо Фаджиоли
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
93
Алу Диоп
ЦФ
23
Лис Гомис
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Лацио - Торино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
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