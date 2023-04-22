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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 22 апреля 2023
Лацио
22.04.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 1
Завершен
Торино
43'
И. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Торино
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Марушич
81'
Желтая карточка
М. Лаццари
79'
78'
Желтая карточка
Э. Гравийон
77'
Замена
Э. Гравийон
️️️️
У. Синго
Замена
Н. Казале
️️️️
Патрик
69'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
69'
69'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Н. Радоньич
63'
Желтая карточка
У. Синго
62'
Желтая карточка
Р. Родригес
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Весино
54'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Педро
54'
Желтая карточка
А. Романьоли
48'
43'
ГОЛ! 0:1!
И. Илич
Пас отдал
Н. Влашич
25'
Желтая карточка
К. Линетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Демба Сек
ПВ
4-2-3-1
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
26
Романьоли
4
Хюсай
15
Весино
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
10
Дзакканьи
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Буонджорно
4
Схюрс
90
Синго
15
Родригес
17
Линетти
20
Илич
45
Влашич
28
Радоньич
19
Санабрия
4
Патрик
16
Казале
16
Казале
4
Патрик
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
77
Марушич
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
77
Марушич
15
Весино
8
Антонио
8
Антонио
15
Весино
9
Педро
9
Иммобиле
9
Иммобиле
9
Педро
90
Синго
55
Гравийон
55
Гравийон
90
Синго
28
Радоньич
14
Карамо
14
Карамо
28
Радоньич
Остались в запасе
Лацио
Торино
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лацио - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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