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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 17 марта 2013
Торино
17.03.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
82'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
83'
Замена
Л. Саа
️️️️
О. Онази
ГОЛ! 1:0!
Жонатас
Пас отдал
А. Черчи
82'
80'
Замена
Эдерсон
️️️️
Л. Козак
Замена
Жонатас
️️️️
П. Баррето
80'
79'
Замена
Д. Бьява
️️️️
А. Гонсалес
Замена
В. Бирса
️️️️
М. Сантана
61'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Р. Меджиорини
57'
16'
Вторая желтая
М. Сиани
Желтая карточка
А. Черчи
16'
15'
Желтая карточка
М. Сиани
Желтая карточка
К. Глик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
70
Долли Менга
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Лацио
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
17
Бальде Кейта
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
32
Масиелло
4
Родригес
15
Глик
33
Д'Амброзио
11
Сантана
14
Гацци
4
Бриги
7
Черчи
69
Меджиорини
10
Баррето
3-5-1-1
22
Маркетти
13
Сиани
27
Цана
26
Раду
87
Кандрева
12
Онази
24
Ледесма
15
Гонсалес
25
Перейринья
19
Лулич
18
Козак
11
Сантана
23
Бирса
23
Бирса
11
Сантана
10
Баррето
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Баррето
69
Меджиорини
9
Бьянки
9
Бьянки
69
Меджиорини
15
Гонсалес
20
Бьява
20
Бьява
15
Гонсалес
18
Козак
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Козак
12
Онази
28
Саа
28
Саа
12
Онази
Остались в запасе
Торино
Лацио
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Стефано Маури
ЛП
17
Бальде Кейта
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Остались в запасе
0
Тициано Скарфанья
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
6
Стефано Маури
ЛП
17
Бальде Кейта
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Торино - Лацио
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Стадио Олимпико
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