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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 08 декабря 2013
Торино
08.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
19'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
Замена
С. Масиелло
️️️️
А. Фарнеруд
81'
Желтая карточка
К. Глик
78'
75'
Замена
Эдерсон
️️️️
Эрнанес
Замена
М. Бриги
️️️️
М. Баша
68'
62'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Билья
Желтая карточка
А. Черчи
55'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Ч. Иммобиле
53'
46'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Б. Перейринья
Желтая карточка
М. Баша
45'
+2
36'
Желтая карточка
Б. Переа
ГОЛ! 1:0!
К. Глик
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
19'
18'
Желтая карточка
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
33
Д'Амброзио
24
Моретти
15
Глик
26
Паскуале
36
Дармиан
8
Баша
9
Фарнеруд
5
Вивес
7
Черчи
9
Иммобиле
3-5-1-1
22
Маркетти
25
Конко
27
Цана
3
Андре Диас
87
Кандрева
10
Эрнанес
12
Онази
6
Билья
25
Перейринья
19
Лулич
34
Переа
9
Фарнеруд
32
Масиелло
32
Масиелло
9
Фарнеруд
8
Баша
4
Бриги
4
Бриги
8
Баша
9
Иммобиле
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Иммобиле
10
Эрнанес
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Эрнанес
6
Билья
10
Флоккари
10
Флоккари
6
Билья
25
Перейринья
17
Кейта
17
Кейта
25
Перейринья
Остались в запасе
Торино
Лацио
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
29
Филиппо Скалья
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Торино - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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