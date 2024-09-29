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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 29 сентября 2024
Торино
29.09.2024, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 3
Завершен
Лацио
67'
Ч. Адамс
90+2'
С. Коко
8'
М. Гендузи
60'
Б. Диа
89'
Т. Нослин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Лацио
ГОЛ! 2:3!
С. Коко
Пас отдал
А. Масина
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:3!
Т. Нослин
Пас отдал
М. Весино
89'
Замена
Т. Нослин
️️️️
В. Кастелланос
80'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
Замена
Г. Марипан
️️️️
М. Войвода
78'
75'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
72'
Желтая карточка
М. Хила
Желтая карточка
И. Илич
72'
68'
Замена
Л. Чауна
️️️️
Г. Исаксен
68'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Тавареш
68'
Замена
М. Весино
️️️️
Б. Диа
ГОЛ! 1:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
Н. Влашич
67'
Замена
Н. Влашич
️️️️
А. Санабрия
63'
62'
Желтая карточка
Г. Исаксен
60'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диа
Пас отдал
Г. Исаксен
Желтая карточка
А. Санабрия
54'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
А. Тамез
46'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Б. Соса
46'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Гендузи
Пас отдал
Н. Тавареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
45
Francesco Plaia
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
10
Никола Влашич
АП
25
Алиу Нджи
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-3-2-2
92
Палеари
23
Войвода
3
Соса
23
Коко
25
Масина
61
Тамез
19
Лазаро
21
Риччи
20
Илич
91
Сапата
19
Санабрия
4-1-2-1-2
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
34
Хила
17
Тавареш
6
Ровелла
11
Исаксен
6
Гендузи
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
23
Войвода
3
Марипан
3
Марипан
23
Войвода
3
Соса
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Соса
19
Санабрия
10
Влашич
10
Влашич
19
Санабрия
61
Тамез
19
Адамс
19
Адамс
61
Тамез
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
22
Диа
15
Весино
15
Весино
22
Диа
11
Кастелланос
14
Нослин
14
Нослин
11
Кастелланос
11
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
11
Исаксен
Остались в запасе
Торино
Лацио
45
Francesco Plaia
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
45
Francesco Plaia
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
25
Алиу Нджи
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
ЦЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Торино - Лацио
4
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
483
358
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.77
2.16
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Стадио Олимпико
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