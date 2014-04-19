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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 19 апреля 2014
Лацио
19.04.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 3
Завершен
Торино
42'
С. Маури
61'
А. Кандрева (П)
90+4'
А. Кандрева
52'
Я. Куртич
67'
П. Тахцидис
89'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
ГОЛ! 3:3!
А. Кандрева
Пас отдал
Ф. Андерсон
90'
+4
90'
Замена
А. Гацци
️️️️
О. Эль-Каддури
89'
ГОЛ! 2:3!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
П. Баррето
Желтая карточка
Ш. Раду
86'
Замена
Б. Перейринья
️️️️
Б. Кейта
84'
80'
Замена
П. Баррето
️️️️
Р. Меджиорини
Вторая желтая
Д. Новаретти
79'
Желтая карточка
Д. Новаретти
72'
Замена
Э. Поштига
️️️️
С. Маури
71'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Л. Педро Каванда
71'
67'
ГОЛ! 2:2!
П. Тахцидис
Пас отдал
О. Эль-Каддури
65'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Я. Куртич
61'
Желтая карточка
Д. Вивес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кандрева
61'
60'
Желтая карточка
К. Глик
52'
ГОЛ! 1:1!
Я. Куртич
ГОЛ! 1:0!
С. Маури
42'
Желтая карточка
С. Лулич
25'
13'
Желтая карточка
Ч. Бово
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Джозеф Минала
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Элдер Поштига
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Торино
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
4-5-1
1
Бериша
20
Бьява
39
Каванда
26
Раду
6
Новаретти
19
Лулич
6
Маури
24
Ледесма
6
Билья
87
Кандрева
17
Кейта
3-2-3-2
93
Паделли
83
Бово
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
24
Моретти
7
Эль-Каддури
27
Куртич
5
Вивес
9
Иммобиле
69
Меджиорини
39
Каванда
7
Андерсон
7
Андерсон
39
Каванда
17
Кейта
25
Перейринья
25
Перейринья
17
Кейта
6
Маури
9
Поштига
9
Поштига
6
Маури
27
Куртич
77
Тахцидис
77
Тахцидис
27
Куртич
7
Эль-Каддури
14
Гацци
14
Гацци
7
Эль-Каддури
69
Меджиорини
10
Баррето
10
Баррето
69
Меджиорини
Остались в запасе
Лацио
Торино
5
Гаэль Какута
АП
25
Джозеф Минала
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
25
Джозеф Минала
ЦП
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Лацио - Торино
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
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