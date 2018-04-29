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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 29 апреля 2018
Торино
29.04.2018, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
56'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
82'
Желтая карточка
Т. Стракоша
76'
Желтая карточка
А. Марушич
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
Д. Базелли
54'
Желтая карточка
Э. Моретти
49'
43'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
3-2-2-1-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
8
Бурдиссо
24
Моретти
3
Молинаро
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
22
Льяич
20
Эдера
11
Белотти
4-3-1-1
11
Мургиа
77
Марушич
6
де Врей
5
Фелипе
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Торино
Лацио
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Торино - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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