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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 13 марта 2017
Лацио
13.03.2017, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Торино
56'
Ч. Иммобиле
87'
Б. Кейта
90'
Ф. Андерсон
72'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
Желтая карточка
У. Худт
90'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
С. Лулич
90'
ГОЛ! 2:1!
Б. Кейта
Пас отдал
Д. Лукаку
87'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Л. Билья
77'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
74'
74'
Замена
Я. Фальке
️️️️
Х. Итурбе
72'
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Пас отдал
Х. Итурбе
64'
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Льяич
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
56'
45'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Д. Базелли
Замена
Уоллес
️️️️
С. де Врей
45'
Желтая карточка
Д. Лукаку
44'
38'
Желтая карточка
А. Льяич
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Ш. Раду
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
19
Сенад Лулич
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Хуан Итурбе
РФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
8
Баста
6
де Врей
29
Худт
26
Раду
6
Билья
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
19
Лулич
9
Иммобиле
4-3-1-2
1
Харт
29
Де Сильвестри
13
Россеттини
24
Моретти
3
Баррека
24
Бенасси
16
Лукич
33
Базелли
22
Льяич
11
Итурбе
11
Белотти
6
де Врей
13
Уоллес
13
Уоллес
6
де Врей
26
Раду
94
Лукаку
94
Лукаку
26
Раду
6
Билья
17
Кейта
17
Кейта
6
Билья
33
Базелли
3
Молинаро
3
Молинаро
33
Базелли
11
Итурбе
44
Фальке
44
Фальке
11
Итурбе
22
Льяич
11
Лопес
11
Лопес
22
Льяич
Остались в запасе
Лацио
Торино
31
Марюс Адамонис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Лацио - Торино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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