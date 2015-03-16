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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 16 марта 2015
Торино
16.03.2015, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
71'
Ф. Андерсон
78'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
86'
Желтая карточка
Д. Баста
80'
Замена
Эдерсон
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
М. Баша
78'
78'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Клозе
71'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Пароло
Замена
М. Дармиан
️️️️
Г. Силва
63'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
62'
57'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Маури
57'
Замена
О. Онази
️️️️
Д. Катальди
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
51'
49'
Желтая карточка
Ш. Раду
Желтая карточка
Амаури
39'
Желтая карточка
Н. Максимович
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ОП
6
Лукас Билья
ОП
6
Стефано Маури
ЦП
16
Марко Пароло
ПВ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
27
Силва
52
Максимович
83
Бово
18
Янссон
24
Бенасси
8
Баша
7
Эль-Каддури
33
Перес
77
Мартинес
11
Амаури
4-2-1-2-1
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
33
Маурисио
26
Раду
32
Катальди
6
Билья
6
Маури
16
Пароло
7
Андерсон
11
Клозе
27
Силва
36
Дармиан
36
Дармиан
27
Силва
8
Баша
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
8
Баша
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
7
Андерсон
10
Эдерсон
10
Эдерсон
7
Андерсон
32
Катальди
12
Онази
12
Онази
32
Катальди
6
Маури
17
Кейта
17
Кейта
6
Маури
Остались в запасе
Торино
Лацио
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Торино - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Олимпико
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