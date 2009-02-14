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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Торино
Лацио - Торино: обзор матча 14 февраля 2009
Лацио
14.02.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 1
Завершен
Торино
77'
С. Сивилья
38'
И. Абате
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Торино
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
Н. Вентола
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
А. Стефано Диана
️️️️
И. Абате
Замена
С. Бароне
️️️️
Э. Корини
Замена
С. Индзаги
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 1:1!
С. Сивилья
Пас отдал
С. Маури
Желтая карточка
М. Пизано
Замена
С. Маури
️️️️
У. Дабо
+1
Желтая карточка
Э. Корини
ГОЛ! 0:1!
И. Абате
Желтая карточка
А. Коларов
Желтая карточка
Р. Коломбо
Желтая карточка
Г. Пандев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
27
Матузалем
ЦП
6
Усман Дабо
ЦП
32
Кристиан Брокки
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Торино
22
Маттео Серени
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
5
Эудженио Корини
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
20
Иньяцио Абате
ПП
7
Никола Вентола
ЦФ
27
Алессандро Розина
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Манфредини
ЛП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
22
Марко Ди Лорето
ЛП
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
11
Коларов
25
Крибари
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
27
Матузалем
6
Дабо
32
Брокки
18
Рокки
21
Пандев
4-4-2
22
Серени
32
Коломбо
14
Натали
15
Деллафьоре
26
Пизано
20
Абате
5
Корини
21
Джемаили
11
Дзанетти
27
Розина
7
Вентола
21
Пандев
0
Индзаги
0
Индзаги
21
Пандев
6
Дабо
6
Маури
6
Маури
6
Дабо
20
Абате
19
Диана
19
Диана
20
Абате
5
Корини
6
Бароне
6
Бароне
5
Корини
7
Вентола
77
Стеллоне
77
Стеллоне
7
Вентола
Остались в запасе
Лацио
Торино
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
Главный тренер
Делио Росси
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Марко Ди Лорето
ЛП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Манфредини
ЛП
Остались в запасе
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Марко Ди Лорето
ЛП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Лацио - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
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