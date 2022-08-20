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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 20 августа 2022
Торино
20.08.2022, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Лацио
83'
Замена
М. Кансельери
️️️️
М. Дзакканьи
82'
Замена
Л. Альберто
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
Д. Сек
️️️️
Н. Радоньич
82'
73'
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
С. Лукич
️️️️
К. Линетти
72'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
72'
Замена
В. Лазаро
️️️️
У. Синго
72'
71'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
62'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
62'
Замена
Т. Башич
️️️️
М. Весино
49'
Желтая карточка
Д. Катальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
4
Буонджорно
15
Родригес
34
Эйна
17
Линетти
21
Риччи
28
Радоньич
45
Влашич
19
Санабрия
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
32
Катальди
15
Весино
22
Милинкович-Савич
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Иммобиле
90
Синго
19
Лазаро
19
Лазаро
90
Синго
17
Линетти
23
Лукич
23
Лукич
17
Линетти
28
Радоньич
19
Сек
19
Сек
28
Радоньич
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
15
Весино
19
Башич
19
Башич
15
Весино
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
10
Дзакканьи
22
Кансельери
22
Кансельери
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Торино
Лацио
2
Брайан Байейе
ПЗ
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
2
Брайан Байейе
ПЗ
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Торино - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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