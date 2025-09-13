14 сентября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 3 тура Серии А, в котором «Рома» примет «Торино». Хозяева набрали ход и уверенно двигаются вверх по таблице, а гости испытывают серьeзные трудности на старте сезона. Матч обещает стать показательным: «Рома» будет стремиться закрепить успех последних туров, а «Торино» попытается прервать затянувшуюся безвыигрышную серию.

«Рома»

Римляне находятся в отличной форме: команда выиграла четыре последних матча чемпионата подряд, а также не пропускает в трeх турах. В прошлом туре «Рома» минимально обыграла «Пизу» 1:0, продемонстрировав дисциплинированную игру. Серия из 18 матчей с голами подряд подтверждает высокую стабильность в атаке, даже несмотря на скромную результативность в последних турах – пять мячей за пять игр. Оборона выглядит более уверенно, что помогает удерживать минимальное преимущество.

«Торино»

Клуб из Турина переживает тяжeлый отрезок: семь матчей без побед в Серии А и серьeзные проблемы с игрой на выезде. В двух стартовых турах команда сыграла 0:0 с «Фиорентиной» и уступила «Интеру» 0:5. При этом в последних пяти играх туринцы забили лишь дважды, а пропустили 11 мячей. Нестабильность в атаке и частые провалы в защите делают «Торино» крайне уязвимым соперником для хорошо организованной «Ромы».

Факты о командах

«Рома»

Победы в 4 последних матчах Серии А

Забивает в 18 матчах чемпионата подряд

Не пропускает в 3 последних турах

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Торино»

7 матчей без побед в Серии А

11 пропущенных мячей за последние 5 игр

Забивает в 5 матчах чемпионата подряд

В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Рома» – «Торино»

Исходя из текущей формы, «Рома» выглядит явным фаворитом встречи. Хозяева хорошо действуют в обороне и стабильно забивают, в то время как «Торино» продолжает допускать ошибки в защите и с трудом создаeт моменты. На домашнем поле римляне имеют все шансы продлить победную серию и удержать ворота в порядке. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа хозяев при низкой результативности гостей.

Рекомендованные ставки