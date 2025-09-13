Введите ваш ник на сайте
«Рома» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.50

13 сентября 2025 9:34
Рома - Торино
14 сент. 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Рома победит
Сделать ставку

14 сентября на «Олимпийском стадионе» в Риме состоится матч 3 тура Серии А, в котором «Рома» примет «Торино». Хозяева набрали ход и уверенно двигаются вверх по таблице, а гости испытывают серьeзные трудности на старте сезона. Матч обещает стать показательным: «Рома» будет стремиться закрепить успех последних туров, а «Торино» попытается прервать затянувшуюся безвыигрышную серию.

«Рома»

Римляне находятся в отличной форме: команда выиграла четыре последних матча чемпионата подряд, а также не пропускает в трeх турах. В прошлом туре «Рома» минимально обыграла «Пизу» 1:0, продемонстрировав дисциплинированную игру. Серия из 18 матчей с голами подряд подтверждает высокую стабильность в атаке, даже несмотря на скромную результативность в последних турах – пять мячей за пять игр. Оборона выглядит более уверенно, что помогает удерживать минимальное преимущество.

«Торино»

Клуб из Турина переживает тяжeлый отрезок: семь матчей без побед в Серии А и серьeзные проблемы с игрой на выезде. В двух стартовых турах команда сыграла 0:0 с «Фиорентиной» и уступила «Интеру» 0:5. При этом в последних пяти играх туринцы забили лишь дважды, а пропустили 11 мячей. Нестабильность в атаке и частые провалы в защите делают «Торино» крайне уязвимым соперником для хорошо организованной «Ромы».

Факты о командах

«Рома»

  • Победы в 4 последних матчах Серии А
  • Забивает в 18 матчах чемпионата подряд
  • Не пропускает в 3 последних турах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Торино»

  • 7 матчей без побед в Серии А
  • 11 пропущенных мячей за последние 5 игр
  • Забивает в 5 матчах чемпионата подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Личные встречи
68% (21)
19% (6)
13% (4)
57
Забитых мячей
30
1.84
В среднем за матч
0.97
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
0 : 2
25.05.2025
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
31.10.2024
Торино
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
3 : 2
26.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
1 : 1
24.09.2023
Рома
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
0 : 1
08.04.2023
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 1
13.11.2022
Торино
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
0 : 3
20.05.2022
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
1 : 0
28.11.2021
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3 : 1
18.04.2021
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3 : 1
17.12.2020
Торино
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2 : 3
29.07.2020
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
0 : 2
05.01.2020
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 2
19.01.2019
Торино
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 1
19.08.2018
Рома
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 0
09.03.2018
Торино
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
1 : 2
20.12.2017
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
0 : 1
22.10.2017
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4 : 1
19.02.2017
Торино
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3 : 1
25.09.2016
Рома
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3 : 2
20.04.2016
Торино
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 1
05.12.2015
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1 : 1
12.04.2015
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
09.11.2014
Торино
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 1
25.03.2014
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
03.11.2013
Рома
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 2
14.04.2013
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2 : 0
19.11.2012
Торино
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3 : 2
31.05.2009
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 1
18.01.2009
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4 : 1
27.04.2008
Торино
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
0 : 0
16.12.2007
Рома
Показать все

Прогноз на матч «Рома» – «Торино»

Исходя из текущей формы, «Рома» выглядит явным фаворитом встречи. Хозяева хорошо действуют в обороне и стабильно забивают, в то время как «Торино» продолжает допускать ошибки в защите и с трудом создаeт моменты. На домашнем поле римляне имеют все шансы продлить победную серию и удержать ворота в порядке. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа хозяев при низкой результативности гостей.

Рекомендованные ставки

  • Рома победит – коэффициент 1.50
  • Рома забьет больше одного гола – коэффициент 1.85

1.50
Рома победит
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Торино Рома
  • Читайте нас: 