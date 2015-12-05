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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 05 декабря 2015
Торино
05.12.2015, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рома
90+4'
М. Лопес (П)
83'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
90'
+4
Желтая карточка
К. Манолас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Лопес
90'
+4
Замена
Д. Мартинес
️️️️
К. Молинаро
86'
85'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Я. Фальке
83'
ГОЛ! 0:1!
М. Пьянич
Желтая карточка
К. Глик
74'
71'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Р. Наингголан
Замена
М. Бенасси
️️️️
Д. Базелли
69'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Квальярелла
66'
56'
Желтая карточка
Р. Наингголан
35'
Желтая карточка
А. Флоренци
Желтая карточка
А. Аква
35'
Желтая карточка
Б. Перес
27'
26'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Жервиньо
16'
Желтая карточка
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
3
Молинаро
24
Моретти
15
Глик
83
Бово
33
Базелли
5
Вивес
33
Перес
18
Аква
11
Белотти
27
Квальярелла
4-3-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
44
Манолас
22
Рюдигер
12
Динь
44
Наингголан
15
Пьянич
16
Де Росси
44
Фальке
27
Жервиньо
10
Джеко
33
Базелли
24
Бенасси
24
Бенасси
33
Базелли
3
Молинаро
77
Мартинес
77
Мартинес
3
Молинаро
27
Квальярелла
11
Лопес
11
Лопес
27
Квальярелла
44
Фальке
35
Торосидис
35
Торосидис
44
Фальке
44
Наингголан
21
Ванкер
21
Ванкер
44
Наингголан
27
Жервиньо
11
Итурбе
11
Итурбе
27
Жервиньо
Остались в запасе
Торино
Рома
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Торино - Рома
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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