Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 13 ноября 2022
Рома
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Торино
90+4'
Н. Матич
55'
К. Линетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Торино
90'
+5
Желтая карточка
В. Лазаро
ГОЛ! 1:1!
Н. Матич
90'
+4
Пенальти не реализован!
А. Белотти
90'
+1
Желтая карточка
П. Дибала
86'
80'
Замена
М. Адопо
️️️️
К. Линетти
79'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Миранчук
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
70'
Замена
П. Дибала
️️️️
Н. Залевски
70'
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Линетти
Пас отдал
У. Синго
Замена
Н. Матич
️️️️
М. Камара
54'
Желтая карточка
М. Камара
53'
52'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Буонджорно
48'
Желтая карточка
А. Буонджорно
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
К. Вольпато
46'
30'
Замена
У. Синго
️️️️
М. Войвода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
45
Никола Влашич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
2
Челик
4
Кристанте
2
Камара
10
Дзаньоло
7
Вольпато
18
Абрахам
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Зима
4
Буонджорно
23
Войвода
19
Лазаро
17
Линетти
21
Риччи
45
Влашич
59
Миранчук
19
Санабрия
2
Камара
18
Матич
18
Матич
2
Камара
7
Вольпато
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
7
Вольпато
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
59
Залевски
21
Дибала
21
Дибала
59
Залевски
4
Буонджорно
15
Родригес
15
Родригес
4
Буонджорно
23
Войвода
90
Синго
90
Синго
23
Войвода
17
Линетти
8
Адопо
8
Адопо
17
Линетти
59
Миранчук
28
Радоньич
28
Радоньич
59
Миранчук
Остались в запасе
Рома
Торино
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
2
Брайан Байейе
ПЗ
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Рома - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Рома
Торино
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+