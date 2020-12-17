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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 17 декабря 2020
Рома
17.12.2020, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Торино
27'
Г. Мхитарян
43'
Ж. Верету (П)
68'
Л. Пеллегрини
73'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
Желтая карточка
Р. Калафьори
90'
+2
78'
Желтая карточка
Лянко
77'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
А. Буонджорно
73'
ГОЛ! 3:1!
А. Белотти
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Л. Спинаццола
71'
ГОЛ! 3:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Б. Майорал
68'
Замена
Педро
️️️️
Г. Вильяр
60'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Джеко
59'
Желтая карточка
Г. Вильяр
56'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Б. Перес
46'
Замена
М. Кумбула
️️️️
Д. Манчини
46'
46'
Замена
Я. Сегре
️️️️
С. Лукич
46'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
С. Мейте
45'
Замена
С. Эдера
️️️️
К. Ансальди
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Верету
43'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
27'
Желтая карточка
Д. Манчини
23'
23'
Замена
К. Ансальди
️️️️
А. Гояк
Желтая карточка
Б. Перес
21'
14'
Вторая желтая
У. Синго
7'
Желтая карточка
У. Синго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Бремер
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
73
Самуэле Вианни
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
37
Спинаццола
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Смоллинг
22
Мхитарян
12
Вильяр
17
Верету
33
Перес
7
Пеллегрини
10
Джеко
3-2-4-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
13
Лянко
4
Буонджорно
3
Бремер
23
Войвода
23
Лукич
17
Линетти
14
Гояк
8
Мейте
11
Белотти
37
Спинаццола
33
Калафьори
33
Калафьори
37
Спинаццола
23
Манчини
3
Кумбула
3
Кумбула
23
Манчини
33
Перес
2
Карсдорп
2
Карсдорп
33
Перес
12
Вильяр
9
Педро
9
Педро
12
Вильяр
10
Джеко
9
Майорал
9
Майорал
10
Джеко
23
Лукич
8
Сегре
8
Сегре
23
Лукич
14
Гояк
14
Ансальди
14
Ансальди
14
Гояк
8
Мейте
8
Ринкон
8
Ринкон
8
Мейте
4
Буонджорно
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
4
Буонджорно
Ансальди
20
Эдера
20
Эдера
Ансальди
Остались в запасе
Рома
Торино
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
73
Самуэле Вианни
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
5
Эбрима Дарбо
ОП
12
Симоне Фарелли
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
73
Самуэле Вианни
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Рома - Торино
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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