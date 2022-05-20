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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 20 мая 2022
Торино
20.05.2022, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 3
Завершен
Рома
33'
Т. Абрахам
42'
Т. Абрахам (П)
78'
Л. Пеллегрини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Рома
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
С. Риччи
84'
82'
Замена
М. Винья
️️️️
Л. Спинаццола
82'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
А. Буонджорно
78'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Пеллегрини
76'
Желтая карточка
Э. Шомуродов
76'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Э. Шомуродов
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Белотти
68'
58'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Н. Залевски
58'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
С. Оливейра
Замена
Д. Сек
️️️️
К. Ансальди
46'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Й. Брекало
46'
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Р. Родригес
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Абрахам
33'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
К. Ансальди
21'
20'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-4-1-1
99
Бериша
14
Ансальди
15
Родригес
4
Зима
34
Эйна
23
Лукич
4
Побега
26
Прат
21
Риччи
7
Брекало
11
Белотти
3-2-2-1-2
1
Патрисиу
59
Залевски
3
Кумбула
3
Ибаньес
23
Манчини
37
Спинаццола
27
Оливейра
17
Верету
7
Пеллегрини
18
Абрахам
14
Шомуродов
15
Родригес
4
Буонджорно
4
Буонджорно
15
Родригес
21
Риччи
8
Мандрагора
8
Мандрагора
21
Риччи
14
Ансальди
19
Сек
19
Сек
14
Ансальди
11
Белотти
9
Пеллегри
9
Пеллегри
11
Белотти
7
Брекало
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Брекало
37
Спинаццола
6
Винья
6
Винья
37
Спинаццола
59
Залевски
2
Карсдорп
2
Карсдорп
59
Залевски
27
Оливейра
4
Кристанте
4
Кристанте
27
Оливейра
14
Шомуродов
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Торино
Рома
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Торино - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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