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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 20 апреля 2016
Рома
20.04.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 2
Завершен
Торино
65'
К. Манолас
86'
Ф. Тотти
89'
Ф. Тотти (П)
35'
А. Белотти (П)
80'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
90'
+5
Замена
С. Эдера
️️️️
А. Гацци
89'
Желтая карточка
К. Глик
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Тотти
89'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
С. Кейта
86'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
К. Манолас
86'
84'
Желтая карточка
Д. Паделли
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Эль-Шаарави
80'
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мартинес
Пас отдал
Б. Перес
72'
Замена
Д. Вивес
️️️️
Д. Базелли
ГОЛ! 1:1!
К. Манолас
Пас отдал
Д. Перотти
65'
63'
Замена
К. Молинаро
️️️️
Г. Силва
Замена
Э. Джеко
️️️️
Эмерсон
59'
42'
Желтая карточка
А. Белотти
Желтая карточка
А. Флоренци
39'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Белотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
91
Леонардо Канделлоне
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Щесны
13
Майкон
44
Манолас
22
Рюдигер
33
Эмерсон
24
Флоренци
44
Наингголан
20
Кейта
92
Эль-Шаарави
10
Салах
8
Перотти
4-4-2
93
Паделли
24
Моретти
52
Максимович
15
Глик
27
Силва
33
Перес
33
Базелли
10
Оби
14
Гацци
77
Мартинес
11
Белотти
92
Эль-Шаарави
15
Пьянич
15
Пьянич
92
Эль-Шаарави
33
Эмерсон
10
Джеко
10
Джеко
33
Эмерсон
20
Кейта
10
Тотти
10
Тотти
20
Кейта
27
Силва
3
Молинаро
3
Молинаро
27
Силва
33
Базелли
5
Вивес
5
Вивес
33
Базелли
14
Гацци
20
Эдера
20
Эдера
14
Гацци
Остались в запасе
Рома
Торино
16
Морган Де Санктис
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
91
Леонардо Канделлоне
ЦП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
91
Леонардо Канделлоне
ЦП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Рома - Торино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD (в повторе, 23:40)
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