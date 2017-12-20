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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 20 декабря 2017
Рома
20.12.2017, среда, 19:30
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Торино
85'
П. Шик
39'
Л. Де Сильвестри
73'
С. Эдера
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Торино
ГОЛ! 1:2!
П. Шик
85'
77'
Желтая карточка
Э. Моретти
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Эдера
Желтая карточка
М. Гоналон
57'
39'
ГОЛ! 0:1!
Л. Де Сильвестри
28'
Желтая карточка
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Рома
1
Алиссон
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Скорупски
33
Эмерсон
15
Морено
15
Жуан
25
Гоналон
33
Перес
8
Строотман
8
Жерсон
92
Эль-Шаарави
7
Ундер
14
Шик
3-3-3
32
Милинкович-Савич
29
Де Сильвестри
3
Молинаро
24
Моретти
16
Вальдифиори
10
Оби
18
Аква
99
Ньянг
11
Белотти
20
Эдера
Остались в запасе
Рома
Торино
44
Раджа Наингголан
ЦП
1
Алиссон
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
7
Алекс Беренгер
ПВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
1
Алиссон
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Рома - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
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