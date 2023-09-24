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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 24 сентября 2023
Торино
24.09.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Рома
85'
Д. Сапата
68'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Рома
87'
Замена
А. Белотти
️️️️
Л. Спинаццола
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
И. Илич
85'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Р. Белланова
85'
84'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Тамез
77'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Д. Сек
77'
70'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
68'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Кристенсен
61'
Желтая карточка
Л. Паредес
Замена
Н. Влашич
️️️️
Н. Радоньич
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
22
Matteo Brezzo
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
45
Никола Влашич
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-3-1-2-1
32
Милинкович-Савич
16
Белланова
4
Схюрс
4
Буонджорно
15
Родригес
61
Тамез
19
Лазаро
20
Илич
28
Радоньич
19
Сек
91
Сапата
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Льоренте
26
Н'Дика
5
Кристенсен
5
Паредес
37
Спинаццола
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
21
Дибала
28
Радоньич
45
Влашич
45
Влашич
28
Радоньич
61
Тамез
14
Карамо
14
Карамо
61
Тамез
16
Белланова
9
Пеллегри
9
Пеллегри
16
Белланова
19
Сек
19
Санабрия
19
Санабрия
19
Сек
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
11
Белотти
11
Белотти
37
Спинаццола
Остались в запасе
Торино
Рома
1
Лука Джемелло
ВР
22
Matteo Brezzo
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
22
Matteo Brezzo
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Торино - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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