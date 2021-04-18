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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 18 апреля 2021
Торино
18.04.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Рома
57'
А. Санабрия
72'
С. Дзадза
90+2'
Т. Ринкон
3'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
ГОЛ! 3:1!
Т. Ринкон
Пас отдал
А. Белотти
90'
+2
85'
Вторая желтая
А. Диавара
Замена
Д. Базелли
️️️️
С. Верди
82'
82'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Г. Вильяр
75'
Желтая карточка
А. Диавара
75'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
75'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Б. Рейнолдс
ГОЛ! 2:1!
С. Дзадза
72'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
С. Лукич
71'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Санабрия
71'
Желтая карточка
С. Верди
65'
65'
Замена
А. Диавара
️️️️
Ж. Верету
Замена
У. Синго
️️️️
М. Войвода
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
Пас отдал
К. Ансальди
57'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
51'
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Педро
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Рома
13
Пау Лопес
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-3-1-1-2
32
Милинкович-Савич
4
Иццо
3
Бремер
63
Н'Кулу
14
Ансальди
8
Мандрагора
23
Войвода
23
Лукич
90
Верди
11
Белотти
19
Санабрия
4-3-2-1
83
Миранте
33
Перес
17
Фасио
14
Рейнолдс
3
Ибаньес
4
Кристанте
17
Верету
12
Вильяр
9
Педро
23
Перес
9
Майорал
23
Войвода
90
Синго
90
Синго
23
Войвода
90
Верди
33
Базелли
33
Базелли
90
Верди
23
Лукич
8
Ринкон
8
Ринкон
23
Лукич
19
Санабрия
11
Дзадза
11
Дзадза
19
Санабрия
9
Педро
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Педро
14
Рейнолдс
2
Карсдорп
2
Карсдорп
14
Рейнолдс
17
Верету
24
Диавара
24
Диавара
17
Верету
12
Вильяр
15
Пасторе
15
Пасторе
12
Вильяр
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
Остались в запасе
Торино
Рома
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
13
Пау Лопес
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Торино - Рома
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
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