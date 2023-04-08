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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 08 апреля 2023
Торино
08.04.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Рома
8'
П. Дибала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Рома
83'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
81'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Н. Радоньич
79'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Буонджорно
79'
Желтая карточка
Г. Гинейтис
78'
74'
Замена
Н. Матич
️️️️
О. Сольбаккен
70'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
62'
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Риччи
62'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Э. Гравийон
62'
11'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Дибала
Желтая карточка
П. Схюрс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
55
Гравийон
4
Схюрс
4
Буонджорно
15
Родригес
90
Синго
21
Риччи
66
Гинейтис
28
Радоньич
59
Миранчук
19
Санабрия
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Льоренте
59
Залевски
37
Спинаццола
4
Кристанте
23
Вейналдум
9
Сольбаккен
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
55
Гравийон
26
Джиджи
26
Джиджи
55
Гравийон
28
Радоньич
19
Лазаро
19
Лазаро
28
Радоньич
21
Риччи
45
Влашич
45
Влашич
21
Риччи
4
Буонджорно
14
Карамо
14
Карамо
4
Буонджорно
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
9
Сольбаккен
18
Матич
18
Матич
9
Сольбаккен
8
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Дибала
Остались в запасе
Торино
Рома
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Торино - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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