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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 31 октября 2024
Рома
31.10.2024, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Торино
20'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Торино
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
90'
+2
88'
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Войвода
86'
Желтая карточка
А. Масина
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Т. Бальданци
79'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Н. Залевски
79'
79'
Замена
Я. Карамо
️️️️
К. Линетти
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
П. Дибала
78'
Желтая карточка
Т. Бальданци
72'
71'
Желтая карточка
С. Коко
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Н. Писилли
65'
59'
Замена
Н. Влашич
️️️️
А. Санабрия
59'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Г. Марипан
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
17
Куадио Коне
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
(К)
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
10
Никола Влашич
АП
3-2-3-1-1
99
Свилар
59
Залевски
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
2
Челик
17
Коне
61
Писилли
28
Ле Фе
8
Бальданци
21
Дибала
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
25
Масина
66
Гинейтис
17
Линетти
21
Риччи
19
Санабрия
19
Адамс
8
Бальданци
4
Кристанте
4
Кристанте
8
Бальданци
61
Писилли
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
61
Писилли
59
Залевски
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
59
Залевски
21
Дибала
14
Шомуродов
14
Шомуродов
21
Дибала
3
Марипан
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Марипан
23
Войвода
61
Тамез
61
Тамез
23
Войвода
19
Санабрия
10
Влашич
10
Влашич
19
Санабрия
17
Линетти
14
Карамо
14
Карамо
17
Линетти
Остались в запасе
Рома
Торино
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
92
Альберто Палеари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
80
Коме Бьянэ-Балко
ЦЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
17
Аарон Чаммальикелла
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Рома - Торино
2
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
15
Офсайды
2
0
Количество передач
573
426
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
- : -
06.12.2026
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Олимпико
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