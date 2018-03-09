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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 09 марта 2018
Рома
09.03.2018, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Торино
56'
К. Манолас
73'
Д. Де Росси
90+3'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
ГОЛ! 3:0!
Л. Пеллегрини
90'
+3
87'
Желтая карточка
Д. Базелли
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Росси
Пас отдал
Р. Наингголан
73'
ГОЛ! 1:0!
К. Манолас
Пас отдал
А. Флоренци
56'
36'
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
Д. Де Росси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
44
Манолас
15
Жуан
11
Коларов
24
Флоренци
44
Наингголан
16
Де Росси
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
7
Ундер
14
Шик
4-3-2-1
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
24
Моретти
14
Ансальди
63
Н'Кулу
18
Аква
8
Ринкон
33
Базелли
44
Фальке
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Рома
Торино
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Рома - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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