30 августа на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч второго тура Серии А, где «Наполи» примет «Кальяри». Хозяева демонстрируют мощный старт сезона и сохраняют внушительную беспроигрышную серию в чемпионате, в то время как гости пытаются набрать стабильность после ничьей с «Фиорентиной».

«Наполи»

Неаполитанцы уверенно начали новый сезон: победа над «Сассуоло» (2:0) продолжила их впечатляющую серию. «Наполи» не проигрывает в 13 последних матчах Серии А и при этом не пропускает в трех турах подряд. В атаке команда действует слаженно, забив 12 мячей в пяти последних играх – средний показатель 2.40 гола за матч. При этом защита тоже в порядке: всего 4 пропущенных за тот же период. Особенно стоит отметить, что «Наполи» забивает в семи матчах подряд, демонстрируя высокий уровень стабильности. Учитывая форму, команда готова навязать сопернику давление с первых минут.

«Кальяри»

Островитяне в первом туре Серии А сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1). Эта ничья стала продолжением их серии из пяти матчей без поражений, но качество игры оставляет вопросы. В атаке «Кальяри» действует не так остро – всего 4 забитых гола за пять последних игр, при этом команда не отличается высокой результативностью. В обороне показатели чуть лучше: всего 3 пропущенных за тот же период, однако против команд уровня «Наполи» слабые места наверняка будут проявлены. Тем не менее, «Кальяри» забивает в трех играх подряд и постарается использовать свои немногочисленные шансы.

Факты о командах

«Наполи»

Побеждает в 4 последних матчах

Не проигрывает в 13 матчах Серии А подряд

Не пропускает в 3 последних матчах

В среднем забивает 2.40 гола за игру

«Кальяри»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем забивает 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Забивает в 3 последних встречах

Прогноз на матч «Наполи» – «Кальяри»

Форма хозяев впечатляет: «Наполи» сочетает надежную оборону с продуктивной атакой. «Кальяри» в последнее время избегает поражений, но уровень соперников был заметно ниже, чем тот, с кем им предстоит столкнуться в Неаполе. Разница в классе и текущей форме очевидна – «Наполи» должен уверенно контролировать ход игры и добиваться очередной победы. Наиболее вероятный сценарий – три очка хозяев и минимум два забитых мяча в их активе.

Рекомендованные ставки