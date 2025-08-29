30 августа на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч второго тура Серии А, где «Наполи» примет «Кальяри». Хозяева демонстрируют мощный старт сезона и сохраняют внушительную беспроигрышную серию в чемпионате, в то время как гости пытаются набрать стабильность после ничьей с «Фиорентиной».
«Наполи»
Неаполитанцы уверенно начали новый сезон: победа над «Сассуоло» (2:0) продолжила их впечатляющую серию. «Наполи» не проигрывает в 13 последних матчах Серии А и при этом не пропускает в трех турах подряд. В атаке команда действует слаженно, забив 12 мячей в пяти последних играх – средний показатель 2.40 гола за матч. При этом защита тоже в порядке: всего 4 пропущенных за тот же период. Особенно стоит отметить, что «Наполи» забивает в семи матчах подряд, демонстрируя высокий уровень стабильности. Учитывая форму, команда готова навязать сопернику давление с первых минут.
«Кальяри»
Островитяне в первом туре Серии А сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1). Эта ничья стала продолжением их серии из пяти матчей без поражений, но качество игры оставляет вопросы. В атаке «Кальяри» действует не так остро – всего 4 забитых гола за пять последних игр, при этом команда не отличается высокой результативностью. В обороне показатели чуть лучше: всего 3 пропущенных за тот же период, однако против команд уровня «Наполи» слабые места наверняка будут проявлены. Тем не менее, «Кальяри» забивает в трех играх подряд и постарается использовать свои немногочисленные шансы.
Факты о командах
«Наполи»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Не проигрывает в 13 матчах Серии А подряд
- Не пропускает в 3 последних матчах
- В среднем забивает 2.40 гола за игру
«Кальяри»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем забивает 0.80 гола за игру
- Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
- Забивает в 3 последних встречах
Прогноз на матч «Наполи» – «Кальяри»
Форма хозяев впечатляет: «Наполи» сочетает надежную оборону с продуктивной атакой. «Кальяри» в последнее время избегает поражений, но уровень соперников был заметно ниже, чем тот, с кем им предстоит столкнуться в Неаполе. Разница в классе и текущей форме очевидна – «Наполи» должен уверенно контролировать ход игры и добиваться очередной победы. Наиболее вероятный сценарий – три очка хозяев и минимум два забитых мяча в их активе.
Рекомендованные ставки
- Победа «Наполи» – коэффициент 1.40
- «Наполи» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.55
- «Кальяри» не забьет – коэффициент 1.95