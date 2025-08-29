Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Наполи» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.40

29 августа 2025 11:02
Наполи - Кальяри
30 авг. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Победа «Наполи»
Сделать ставку

30 августа на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч второго тура Серии А, где «Наполи» примет «Кальяри». Хозяева демонстрируют мощный старт сезона и сохраняют внушительную беспроигрышную серию в чемпионате, в то время как гости пытаются набрать стабильность после ничьей с «Фиорентиной».

«Наполи»

Неаполитанцы уверенно начали новый сезон: победа над «Сассуоло» (2:0) продолжила их впечатляющую серию. «Наполи» не проигрывает в 13 последних матчах Серии А и при этом не пропускает в трех турах подряд. В атаке команда действует слаженно, забив 12 мячей в пяти последних играх – средний показатель 2.40 гола за матч. При этом защита тоже в порядке: всего 4 пропущенных за тот же период. Особенно стоит отметить, что «Наполи» забивает в семи матчах подряд, демонстрируя высокий уровень стабильности. Учитывая форму, команда готова навязать сопернику давление с первых минут.

«Кальяри»

Островитяне в первом туре Серии А сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1). Эта ничья стала продолжением их серии из пяти матчей без поражений, но качество игры оставляет вопросы. В атаке «Кальяри» действует не так остро – всего 4 забитых гола за пять последних игр, при этом команда не отличается высокой результативностью. В обороне показатели чуть лучше: всего 3 пропущенных за тот же период, однако против команд уровня «Наполи» слабые места наверняка будут проявлены. Тем не менее, «Кальяри» забивает в трех играх подряд и постарается использовать свои немногочисленные шансы.

Факты о командах

«Наполи»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 13 матчах Серии А подряд
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 2.40 гола за игру

«Кальяри»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем забивает 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
  • Забивает в 3 последних встречах

Личные встречи
59% (19)
28% (9)
13% (4)
66
Забитых мячей
29
2.06
В среднем за матч
0.91
6:3
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 0
23.05.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 4
15.09.2024
Наполи
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
1 : 1
25.02.2024
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 1
16.12.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
1 : 1
21.02.2022
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 0
26.09.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1 : 1
02.05.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1 : 4
03.01.2021
Наполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
0 : 1
16.02.2020
Наполи
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
0 : 1
25.09.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
2 : 1
05.05.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 1
16.12.2018
Наполи
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 5
26.02.2018
Наполи
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
3 : 0
01.10.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
3 : 1
06.05.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 5
11.12.2016
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
0 : 3
19.04.2015
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
3 : 3
23.11.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 0
06.05.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 17 тур
Кальяри
1 : 1
21.12.2013
Наполи
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
3 : 2
21.04.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
0 : 1
26.11.2012
Наполи
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
6 : 3
09.03.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 0
23.10.2011
Наполи
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
2 : 1
20.03.2011
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
0 : 1
10.11.2010
Наполи
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
0 : 0
25.04.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
3 : 3
12.12.2009
Наполи
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 0
19.04.2009
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
2 : 2
23.11.2008
Кальяри
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
27.01.2008
Наполи
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
0 : 2
26.08.2007
Кальяри
Показать все

Прогноз на матч «Наполи» – «Кальяри»

Форма хозяев впечатляет: «Наполи» сочетает надежную оборону с продуктивной атакой. «Кальяри» в последнее время избегает поражений, но уровень соперников был заметно ниже, чем тот, с кем им предстоит столкнуться в Неаполе. Разница в классе и текущей форме очевидна – «Наполи» должен уверенно контролировать ход игры и добиваться очередной победы. Наиболее вероятный сценарий – три очка хозяев и минимум два забитых мяча в их активе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Наполи» – коэффициент 1.40
  • «Наполи» забьет больше 1.5 голов – коэффициент 1.55
  • «Кальяри» не забьет – коэффициент 1.95

1.40
Победа «Наполи»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Кальяри Наполи
Другие прогнозы
29.08.2025
16:30
1.80
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Нафтан - Ислочь
Победа «Ислочи»
29.08.2025
18:00
2.90
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Родина - Торпедо
Ничья
29.08.2025
18:00
2.05
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка - Карпаты
Обе забьют
29.08.2025
18:50
11.00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль - Аль-Рияд
Победа «Аль-Хиляля» со счетом 3:1
29.08.2025
19:30
3.10
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе - Сассуоло
Ничья
29.08.2025
20:30
1.65
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск - Молодечно
Победа «Витебска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 