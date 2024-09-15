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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 15 сентября 2024
Кальяри
15.09.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 4
Завершен
Наполи
18'
Д. Ди Лоренцо
66'
Х. Кварацхелия
70'
Р. Лукаку
90+3'
А. Буонджорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Наполи
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
А. Буонджорно
Пас отдал
Д. Нерес
81'
Замена
Д. Нерес
️️️️
М. Политано
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Р. Пикколи
78'
Замена
А. Макумбу
️️️️
Р. Марин
77'
Желтая карточка
Й. Мина
75'
74'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
С. Лоботка
74'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Р. Лукаку
74'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Х. Кварацхелия
70'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Кварацхелия
66'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
Р. Лукаку
64'
Замена
М. Оливера
️️️️
Л. Спинаццола
Замена
Н. Цортеа
️️️️
П. Ацци
59'
Замена
К. Мутандва
️️️️
Д. Гаэтано
59'
57'
Желтая карточка
Р. Лукаку
Замена
М. Адопо
️️️️
А. Дейола
46'
42'
Желтая карточка
С. Лоботка
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К)
ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-3-2
1
Скуффет
27
Ацци
22
Мина
5
Луперто
3
Ауджелло
4
Цаппа
18
Марин
70
Гаэтано
14
Дейола
91
Пикколи
11
Лувумбо
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Буонджорно
70
Маццокки
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
9
Лукаку
18
Марин
45
Макумбу
45
Макумбу
18
Марин
14
Дейола
8
Адопо
8
Адопо
14
Дейола
27
Ацци
20
Цортеа
20
Цортеа
27
Ацци
91
Пикколи
30
Паволетти
30
Паволетти
91
Пикколи
70
Гаэтано
7
Мутандва
7
Мутандва
70
Гаэтано
37
Спинаццола
17
Оливера
17
Оливера
37
Спинаццола
68
Лоботка
6
Гилмор
6
Гилмор
68
Лоботка
7
Кварацхелия
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Кварацхелия
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
24
Джузеппе Киоччи
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
12
Ален Шерри
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Кальяри - Наполи
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
22
11
Офсайды
2
4
Количество передач
413
415
Сейвы
1
5
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.88
1.86
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Унипол Домус
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