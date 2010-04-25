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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 25 апреля 2010
Наполи
25.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
Желтая карточка
Д. Бьондини
Красная карточка
А. Коссу
Замена
К. Маджо
️️️️
М. Пациенца
Замена
А. Коссу
️️️️
А. Лаццари
Желтая карточка
Нене
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
Нене
️️️️
Х. Ларривей
Замена
А. Доссена
️️️️
С. Ароника
Замена
Д. Рагацу
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
М. Больячино
️️️️
Э. Лавесси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
4-4-2
16
Де Санктис
6
Ароника
2
Грава
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
18
Суньига
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
19
Денис
22
Лавесси
4-4-2
22
Маркетти
13
Астори
15
Ариаудо
2
Канини
33
Агостини
27
Дессена
8
Бьондини
10
Лаццари
5
Конти
21
Матри
11
Ларривей
6
Ароника
3
Доссена
3
Доссена
6
Ароника
22
Лавесси
54
Больячино
54
Больячино
22
Лавесси
24
Пациенца
11
Маджо
11
Маджо
24
Пациенца
10
Лаццари
7
Коссу
7
Коссу
10
Лаццари
11
Ларривей
7
Нене
7
Нене
11
Ларривей
21
Матри
26
Рагацу
26
Рагацу
21
Матри
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Кальяри
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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