Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 06 мая 2017
Наполи
06.05.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
2'
Д. Мертенс
49'
Д. Мертенс
67'
Л. Инсинье
90'
Д. Фариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
90'
ГОЛ! 3:1!
Д. Фариас
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Л. Инсинье
79'
78'
Замена
Д. Фариас
️️️️
М. Сау
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
77'
71'
Замена
П. Фараго
️️️️
Н. Мурру
Замена
М. Рог
️️️️
М. Гамшик
69'
68'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Ионицэ
ГОЛ! 3:0!
Л. Инсинье
67'
Желтая карточка
П. Зелински
55'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
25
Марко Сау
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
21
Кирикеш
39
Альбиоль
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-2-3-1-1
77
Рафаэль
4
Писакане
22
Алвеш
18
Саламон
22
Исла
29
Мурру
19
Падоин
17
Ионицэ
25
Сау
23
Барелла
22
Боррьелло
17
Гамшик
26
Рог
26
Рог
17
Гамшик
10
Инсинье
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Инсинье
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
29
Мурру
24
Фараго
24
Фараго
29
Мурру
25
Сау
17
Фариас
17
Фариас
25
Сау
17
Ионицэ
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
17
Ионицэ
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
36
Лука Кроста
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
36
Лука Кроста
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Наполи - Кальяри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Наполи
Кальяри
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+