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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 20 марта 2011
Наполи
20.03.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
49'
Э. Кавани (П)
59'
Э. Кавани
56'
Р. Аквафреска
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
Желтая карточка
Э. Лавесси
Замена
С. Ароника
️️️️
А. Доссена
Замена
Д. Маскара
️️️️
М. Гамшик
Травма
М. Гамшик
Замена
Д. Рагацу
️️️️
С. Миссироли
Замена
А. Лаццари
️️️️
Р. Наингголан
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
М. Гамшик
ГОЛ! 1:1!
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Л. Ариаудо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Виктор Руис
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
18
Камило Суньига
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЛФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
7
Андреа Коссу
РФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
26
Паоло Даметто
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
4
Руис
28
Каннаваро
27
Сантакроче
3
Доссена
17
Гамшик
24
Пациенца
8
Йебда
18
Суньига
22
Лавесси
10
Кавани
4-3-3
22
Агацци
24
Перицо
15
Ариаудо
2
Канини
33
Агостини
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
99
Аквафреска
6
Миссироли
3
Доссена
6
Ароника
6
Ароника
3
Доссена
17
Гамшик
25
Маскара
25
Маскара
17
Гамшик
44
Наингголан
10
Лаццари
10
Лаццари
44
Наингголан
6
Миссироли
26
Рагацу
26
Рагацу
6
Миссироли
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
26
Паоло Даметто
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Остались в запасе
26
Паоло Даметто
ЦЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Наполи - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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