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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 21 февраля 2022
Кальяри
21.02.2022, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
58'
Г. Перейро
87'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Наполи
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Дальберт
90'
+5
87'
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Руй
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Г. Перейро
83'
83'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
К. Малку
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Д. Базелли
82'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Грасси
75'
67'
Замена
А. Унас
️️️️
Д. Демме
67'
Замена
В. Осимхен
️️️️
А. Петанья
67'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Жуан
64'
Желтая карточка
К. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
Г. Перейро
Пас отдал
А. Дейола
58'
42'
Желтая карточка
К. Малку
Желтая карточка
Ж. Педро
35'
27'
Замена
К. Малку
️️️️
Д. Ди Лоренцо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
37
Лука Гальяно
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Краньо
18
Гольданига
5
Ловато
15
Альтаре
29
Дальберт
16
Белланова
33
Базелли
33
Грасси
14
Дейола
26
Перейро
9
Жоао Педро
3-2-2-1-2
1
Оспина
3
Кулибали
15
Жуан
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
6
Мариу Руй
6
Демме
20
Зелински
99
Эльмас
10
Мертенс
37
Петанья
29
Дальберт
22
Ликояннис
22
Ликояннис
29
Дальберт
33
Базелли
4
Цаппа
4
Цаппа
33
Базелли
33
Грасси
18
Марин
18
Марин
33
Грасси
26
Перейро
30
Паволетти
30
Паволетти
26
Перейро
22
Ди Лоренцо
24
Малку
24
Малку
22
Ди Лоренцо
Малку
59
Дзаноли
59
Дзаноли
Малку
15
Жуан
8
Руис
8
Руис
15
Жуан
6
Демме
96
Унас
96
Унас
6
Демме
37
Петанья
45
Осимхен
45
Осимхен
37
Петанья
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Бальде Кейта
ЦФ
37
Лука Гальяно
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кальяри - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
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Кальяри
Наполи
Мареска объяснил ничью «Сити» с «Наполи»
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01:00
2
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